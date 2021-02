Faasend im Regionalverband : Kulturgut und Rettungsboot

Der Wert der Fastnacht zeigt sich gerade in schwierigen Zeiten.

Man kann die Nase rümpfen beim Gedanken an „Tättä Tättä Tättä“. Oder über die Humorlosigkeit der organisierten Humoristen lästern. Es kann einem eiskalt den Rücken runterlaufen, wenn man Narrenkappen und Pappnasen sieht. Und die Antwort auf „Wolle mer se reinlasse?“ kann ein Schweißausbruch sein. Man kann den Frohsinn nach Plan für einen Abgrund in der menschlichen Zivilisation halten. Nichtsdestotrotz ist das Narrenschiff, das alljährlich zwischen dem 11.11. und Aschermittwoch die Segel setzt, für viele Menschen ein Rettungsboot. Also etwas, das beim Überleben hilft in einer Welt, die immer verrückter und unübersichtlicher zu werden scheint. Die Faasend ist deshalb nicht nur ein Kulturgut, das einige Vereine in unserer Region schon seit über 150 Jahren pflegen. Sie ist etwas, das zumindest einem Teil der Menschen in unserer Region gut tut und Lebensfreude gibt.