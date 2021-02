Kontrollen auf Buslinien im Regionalverband : Einsatz für mehr Sicherheit und Service

Von Frank Bredel Busbegleiter schauen nach Schwarzfahrern, beraten Fahrgäste und setzen die Maskenpflicht durch.

Heute gehöre die Kontrolle des Personals nicht mehr zu seinen Aufgaben. „Dafür machen wir andere Dinge. Wir kontrollieren nicht nur Fahrkarten, sondern schauen auch nach, ob die Kunden den für sie günstigsten Tarif nutzen. In 350 Fällen haben wir im vergangenen Jahr Fahrgäste individuell beraten. Das kommt sehr gut an. Außerdem sorgen wir auf den Nachtbuslinien für Sicherheit. Wir greifen ein, wenn sich Fahrgäste nicht benehmen. Und so schützen wir die anderen Fahrgäste und die Fahrer. Ganz neu sind Probleme mit Fahrkartenfälschungen. Vor allem die teuren Netztickets werden täuschend echt nachgemacht. Wenn uns so etwas auffällt, rufen wir natürlich die Polizei“, sagt Schneider.