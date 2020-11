„Sterne des Sports“ : Eine Anerkennung für vorbildlichen Breitensport

Saarbrücken/Quierschied Der Kneipp-Verein Quierschied bekommt beim Wettbewerb „Sterne des Sports“ einen Förderpreis. Sieger ist der VfB Tünsdorf.

Dank und Anerkennung für sportlich und gesellschaftlich wichtige Initiativen im Breitensport mit Vorbildcharakter: Auch in diesem Jahr haben der Landessportverband für das Saarland (LSVS) und die Volksbanken Raiffeisenbanken im bundesweiten Wettbewerb „Sterne des Sports“ – eine Initiative des Deutschen Olympischen Sport-Bundes – saarländische Vereine mit den „Sternen des Sports“ in Silber ausgezeichnet. Gewinner des mit 2500 Euro dotierten „Großen Stern des Sports“ ist der VfB Tünsdorf mit seiner Initiative „Mehrgenerationenfeld – Weniger Online = Mehr Bewegung“. Als Landessieger hat sich der Verein für das Bundesfinale in Berlin qualifiziert, teilt der LSVS mit.

Über Rang zwei und einen mit 1500 Euro dotierten „Kleinen Stern in Silber“ darf sich der Boxclub Schaumberg freuen. Er wurde für seine Aktion „Zusammenhalt in der Corona-Krise“ ausgezeichnet. Ebenfalls ein „Kleiner Stern in Silber“ und 1000 Euro Preisgeld für Rang drei geht an das Projekt „Volleyball im TV Wiesbach – Der duale Weg“. Von der Jury mit Förderpreisen und jeweils 500 Euro Preisgeld bedacht wurden der Kneipp-Verein Quierschied, der TV Merchweiler und der TV St. Wendel.

info „Sterne des Sports“ – die Sieger und die Jury Die Preisträger: 1. Platz: VfB Tünsdorf, ausgezeichnet für die Initiative „Mehrgenerationenfeld – Weniger Online = Mehr Bewegung“. 2. Platz: Boxclub Schaumberg, ausgezeichnet für die Maßnahme „Zusammenarbeit in der Corona-Krise“. 3. Platz: TV Wiesbach, ausgezeichnet für das Projekt „Volleyball im TV Wiesbach – der duale Weg“. Förderpreise: Kneipp-Verein Quierschied, ausgezeichnet für das Projekt „Kinder- und Jugendarbeit“; TV Merchweiler, ausgezeichnet für das Handball-Angebot „Pantherfamilie – Strong together“; TV St. Wendel, ausgezeichnet für die Aktion „Cheerleading Leistungszentrum“. Die Jury: Karin Becker und Aaron Wollscheid (Landessportverband für das Saarland), Marc-Oliver Dillinger (Ministerium für Inneres, Bauen und Sport), Udo Drechsel (Genossenschaftsverband), Anne Haug (Triathletin), Klaus Kramny (Landesverband für Tanzsport), Christian Seel (Staatssekretär Ministerium für Inneres, Bauen und Sport), Vera Wachs (Volks- und Raiffeisenbank Saarpfalz), Thomas Wollscheid (Saarländischer Rundfunk).

Zum Projekt des Landessiegers vom VfB Tünsdorf: Tünsdorf ist ein Ort mit rund 800 Einwohnern. Vor kurzem ist der neue Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft fertig geworden – das Mehrgenerationenfeld. Auf einem maroden Grundstück im Dorfzentrum entstanden mit viel ehrenamtlichem Engagement ein kleiner Kunstrasenplatz, ein Basketball-Feld und zwei Boule-Bahnen. Die Idee dazu hatte der VfB Tünsdorf, der mit seiner Initiative „Mehrgenerationenfeld – Weniger Online = Mehr Bewegung‘“ neue Sportmöglichkeiten für Kinder schaffen wollte. Die Begeisterung dafür war im ganzen Ort von Anfang an groß, erklärt der LSVS. Schnell meldete auch die ältere Generation Interesse an. Deshalb wurden die Pläne überarbeitet und durch die Boule-Bahnen ergänzt, so dass sich auf dem Mehrgenerationenfeld jetzt Jung und Alt treffen und der ganze Ort davon profitiert.

Der Boxclub Schaumberg hat nach LSVS-Angaben unter dem Stichwort „Zusammenhalt in der Corona-Krise“ mehrere Aktionen auf die Beine gestellt. Weil die Boxhalle geschlossen bleiben musste, verlagerte er sein Training ins Internet. Hier fanden die Sportler zu den gewohnten Trainingszeiten Übungen, die sie in 45 Minuten zu Hause absolvieren konnten. Die Mitgliedsbeiträge des Monats Mai in Höhe von 1500 Euro wurden verwendet, um die Gemeinde mit Schutzmasken für Pflegekräfte, Seniorenheime und kleine Gewerbetreibende auszustatten. In Sotzweiler engagierten sich Vereinsmitglieder auch als „Einkaufshelden“, um so vor allem ältere Menschen zu unterstützen.