Brand in Sulzbach : Feuerwehr rettet zwei Menschen aus Lebensgefahr

Brand in Sulzbach

Bei einem Feuer in Sulzbach wurden zwei Menschen von der Feuerwehr aus Lebensgefahr gerettet. Foto: BeckerBredel

Sulzbach Bei einem Feuer in der Sulzbacher Salmstraße wurden am späten Donnerstagabend gegen 22 Uhr zwei Menschen von der Feuerwehr aus Lebensgefahr gerettet.

Die Freiwillige Feuerwehr Sulzbach wurde kurz vorher über Notruf alarmiert und konnte in dem Einfamilienhaus ein offenes Feuer im Erdgeschoss feststellen. Feuerwehrsprecher Pascal Altmeyer: "Zu der Zeit waren auch noch Menschen im Gebäude.“ Umgehend wurde ein umfangreicher Innenangriff mit mehreren Rohren unter schwerem Atemschutz eingeleitet. Eine Person wurde über eine Steckleiter gerettet, eine weitere Person und ein Hund konnten von der Feuerwehr ins Freie gebracht werden." Der Hund wurde von einem Feuerwehrmann beaufsichtigt, die Menschen vom Rettungsdienst des DRK versorgt und betreut. Zwei weitere Personen konnten sich vor dem Eintreffen der Rettungskräfte bereits selbst in Sicherheit bringen, so Altmeyer.