Schub für die Digitalisierung : Saarbrücker Osten könnte bald mit Höchstgeschwindigkeit ins Internet

Brebach Auch im Saarbrücker Osten steht jetzt die Entscheidung über ein Ja oder Nein zum schnellen Glasfaser-Netz an. Bis 27. Januar können Bürger in Bischmisheim, Ensheim, Eschringen, Güdingen, Unner, Bübingen, Brebach, Fechingen und Nachtweide einen Vertrag mit der Firma Deutsche Glasfaser abschließen.

Wie schon in anderen Kommunen will das Unternehmen Deutsche Glasfaser auch ein Glasfaser-Netz im Saarbrücker Osten bauen. Und braucht dafür mindestens ein Drittel der Haushalte, die einen solchen schnellen Internet-Anschluss wünschen und sich vertraglich an die Firma binden. Wer bis Januar unterschreibt, zahlt nichts für den Anschluss, geht aber einen 2-Jahresvertrag mit der Deutsche Galsfaser ein für 24,99 Euro/monatlich. Wer sich nach dem 27. Januar 2023 noch für einen Anschluss ans Glasfasernetz entscheidet, muss dann 750 Euro dafür bezahlen.

Die so genannte „Nachfragebündelung“, bei der das Unternehmen über das Vorhaben informiert und um Kunden wirbt läuft seit Oktober in Halberg, Bischmisheim, Ensheim, Eschringen, Güdingen, Unner, Bübingen, Brebach, Fechingen und Nachtweide. Einige Haushalte hatten bereits Besuch von Kundenberatern. Sollte die Quote von 33 Prozent nicht erreicht werden, sind alle geschlossenen Verträge hinfällig, das Glasfaser-Leitungsnetz wird dann nicht gebaut. Die Unternehmensgruppe kümmert sich zur Zeit um den Glasfaserausbau in 40 von 52 Kommunen im Saarland.