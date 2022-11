Testlauf in Mustersiedlung : Neues Messsystem in Saarbrücken soll Stromausfälle verhindern

Die Stadtwerke Saarbrücken präsentieren das Niederspannungsnetz in der André-Caplet-Straße im Neubaugebiet Franzenbrunnen. Von links: Frank Ackermann (Technischer Vorstand der Stadtwerke Saarbrücken Netz AG), Franziska Jablonski, (Fachbereichsleiterin Netzführung), Christoph Benning (Fachbereichsleiter Netzautomation) und Marvin Mosbach (Asset Management). Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Die Energieversorgung der Haushalte wird sich in Zukunft ändern müssen. In Saarbrücken entsteht dazu eine Mustersiedlung. Ein neues Messsystem soll automatisch die Versorgung drosseln – um sie zu sichern.

Die Stromversorgung im Niederspannungs-Verteilnetz bis 400 Volt, das den Strom bis in die Haushalte bringt, ist noch wie Autoverkehr ohne Tempolimit. Jeder kann so schnell fahren, wie er will – sprich alle Geräte im Haus einschalten oder laufen lassen, die er gerade benötigt. „Das wird in Zukunft nicht mehr ohne weiteres möglich sein“, sagt Frank Ackermann, Technischer Vorstand der Stadtwerke Saarbrücken Netz AG. „Wenn immer mehr Elektro-Autos in einer Straße aufgeladen werden und Gas- oder Ölheizungen zunehmend durch Wärmepumpen ersetzt werden, kann es Momente gebe, zu denen der Strombezug der angeschlossenen Haushalte geregelt werden muss, um das Netz stabil zu halten.“

Möglich mache dies in Zukunft ein intelligentes Messsystem. „Es stellt die sichere Kommunikation der Zähler, der Kundenanlagen und Trafostationen mit dem Verteilnetzbetreiber her.“

Leistung drosseln, um Stromausfälle zu verhindern

Kernstück sei eine „IT-gesteuerte Niederspannungs-Messleiste, die in einem Netzgebiet – beispielsweise in einer Straße – dafür sorgt, dass die Stromversorgung nicht ausfällt, wenn zu viel elektrische Energie abgerufen wird“, erläutert Christoph Benning. Er ist Fachbereichsleiter Netzautomation bei der Stadtwerke-Tochter. Dann könnte es beispielsweise passieren, dass an den Wallboxen das Laden der E-Autos länger dauert, „weil die Leistung gezielt gedrosselt wird, um einen lokalen Stromausfall zu verhindern“, sagt Ackermann. „Statt elf Kilowatt (kW) Leistung gibt es zeitweise nur noch drei kW.“

Das alles läuft im Hintergrund, diskret und IT-gesteuert. Bislang sind in diesen Netzgebieten, von denen es allein in Saarbrücken mehr als 600 gibt, Sicherungen eingebaut, die auslösen, wenn die Auslastung des Stromkabels zu hoch ist. Ein punktueller Stromausfall wäre die Folge.

Stromversorgung der Zukunft: Mustersiedlung im Saarbrücker Neubaugebiet Franzenbrunnen

Im letzten Abschnitt des Saarbrücker Neubaugebiets Franzenbrunnen, der derzeit erschlossen wird, können sich der Informatiker Benning und der Elektroingenieur Marvin Mosbach, zuständig für die Hardware, austoben und die Stromversorgung der Zukunft gestalten. Dort plant die Netzgesellschaft der Stadtwerke eine Mustersiedlung der künftigen Energiewelt, mit E-Autos in der Garage, Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern und zum Heizen Wärmepumpen, die Wärme aus der Luft oder der Erde ziehen.

Intelligente Messsysteme sollen Zählerstände und Sensordaten abrufen, Steuersignale senden und Rückmeldungen von den technischen Anlagen erhalten. „Solche Modell-Quartiere auf Basis der neuen bundesweit einheitlichen Intelligenten Messsysteme gibt es bundesweit erst sehr wenige“, sagt Ackermann.

Bis aus dem Modell Alltag für alle wird, müssen noch etliche Hürden aus dem Weg geräumt werden. Denn auch in die Häuser muss neue Technik einziehen. Das Herzstück ist das Home Energy Management System (Hems). Es ist das Bindeglied zwischen Netz und Haushalt. Darüber hinaus steuert das Hems den Energiefluss zwischen der PV Anlage und den Stromverbrauchern im Haus wie Herd, Kühlschrank oder Heimkino. Die Aufgabe von Hems ist es, den selbst erzeugten Strom intelligent auf die verschiedenen Verbraucher zu verteilen und den PV-Eigenverbrauch dabei zu maximieren.

„Die Steuerung der Niederspannungsebene ist eine neue Herausforderung“, sagt Franziska Jablonski. „Die Anzahl der Daten steigt exponentiell an und wir erproben aktuell ein eigens für die Netzführung in der Niederspannung programmiertes Leitsystem.“ Jablonski ist die Fachbereichsleiterin Netzführung bei der Stadtwerke-Tochter und Chefin der zentralen Netzleitstelle, eine Kooperation, zu der sich vier saarländische Netzgesellschaften zusammengeschlossen haben: die Stadtwerke Saarbrücken Netz (Strom und Erdgas/Wasser/Fernwärme), Creos (Erdgas), VSE Verteilnetz (Strom) sowie die Energis Netzgesellschaft (Strom und Gas).

Jahrzehnte alte Technik in Häusern erschwert Einführung des Messsystems

Diese neue Stromwelt ist allerdings noch so lange Zukunftsmusik, so lange das Regelwerk nicht rechtssicher festgezurrt ist. „Daran hapert es derzeit“, sagt Ackermann. „Die Bundesnetzagentur hat die technischen Detailverordnungen noch nicht erlassen.“ Darauf warten auch die Unternehmen der Elektroindustrie. „Sie werden die notwendigen Komponenten erst anbieten, wenn sie wissen, dass sie den gültigen Normen entsprechen“, so der Saarbrücker Netzvorstand.