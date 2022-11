Wie geht es weiter bei der LAG Pro Ehrenamt? : LAG Pro Ehrenamt gibt Leuchtturmprojekt auf – und sucht weiter nach einem Präsident/einer Präsidentin

Foto: Iris Maria Maurer

Update Saarbrücken Gerade erst hat das vom Bund geförderte House of Resources in Saarbrücken erste Projekte für Migranten erfolgreich zum Laufen gebracht, da steht es wieder vor dem Aus: Die LAG Pro Ehrenamt sieht sich nicht in der Lage, weiterhin die Trägerschaft des Leuchtturmprojektes zu übernehmen. So soll die Einrichtung nun gerettet werden. Ist die LAG noch funktionsfähig?

Die Kündigung flatterte Emine Isgören am 27. Oktober ins Haus. „Völlig unvorbereitet“, berichtet die Leiterin des House of Resources (HoR) in der Saarbrücker Dudweilerstraße. Die LAG Pro Ehrenamt, seit Januar 2021 Trägerin des vom Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge (Bamf) mit 184 000 Euro geförderten Leuchtturmprojektes, sieht sich nicht mehr in der Lage, das Projekt, das es in ähnlicher Form bereits 19 Mal in ganz Deutschland gibt, weiter zu führen. Dabei feierte man es 2021 als großen Erfolg, dass es im Saarland als einem der letzten Bundesländern nun ebenfalls ein solches Zentrum für interkulturelle Netzwerkarbeit geben soll (wir berichteten). Dort finden migrantische Gruppen beratende und finanzielle Unterstützung, wenn sie zum Beispiel einen Verein gründen oder Hilfsprojekte umsetzen möchten.

„Wir mussten in den letzten beiden Jahren feststellen, dass dieses sehr komplexe Projekt zwingend durch eine hauptamtliche Struktur in Verwaltung und Betreuung begleitet werden muss. Diese Voraussetzungen erfüllt die Landesarbeitsgemeinschaft Pro Ehrenamt mit ihren sehr begrenzten Personalressourcen nicht“, heißt es in einer Antwort auf die Anfrage unserer Zeitung. „Wir müssen uns daher schweren Herzens aus Verantwortung für die öffentlichen Ressourcen und die erfolgreiche Umsetzung des Projektes zu einer Rückgabe des Projektes zum 31.12.2022 entscheiden.“

Für dieses muss nun sehr kurzfristig ein neuer Träger gefunden werden. „Da sind wir auf gutem Weg“, beruhigt Veronika Kabis, Leiterin des Zuwanderungs- und Integrationsbüros (ZIB) der Landeshauptstadt. Das ZIB war bislang Kooperationspartner der LAG Pro Ehrenamt bei dem Projekt. Womöglich könnte die Awo neue Trägerin werden, hört man. Das ZIB habe eine „Vermittlerrolle“ zwischen dem Bamf und der LAG übernommen und hoffe, mit dem gleichen Personal (Leiterin Emine Isgören und Mitarbeiterin Busra Cokal) im Januar weitermachen zu können.

Weitermachen will auch Emine Isgören, die die HoR-Leitung im September 2021 übernommen hatte, nachdem das erste House of Resources-Team nach ein paar Monaten entnervt abgesprungen war – und zum Teil gegenüber unserer Zeitung schwere Vorwürfe vor allem gegen den Ehrenpräsidenten Hans Joachim Müller erhoben hat. Von „autokratischen Entscheidungsstrukturen“, Einschüchterungsversuchen, cholerischen Anfällen ist die Rede. In diesem Bericht wollen die Informanten anonym bleiben, denn sie fürchten Nachteile. Schließlich gelte Müller als einflussreiche „graue Eminenz des Ehrenamtes“ im Land.

Die Ex-Mitarbeiter berichten – unabhängig voneinander – von Müllers „Kontrollzwang“. Der Ehrenpräsident habe sich immer wieder in die tägliche Arbeit eingemischt. Das HoR-Team habe die eigene Internetseite zum Beispiel nicht gestalten dürfen, alle Entscheidungen und vor allem die Öffentlichkeitsarbeit hätten der Zustimmung Müllers bedurft.

Dass es Probleme im persönlichen Umgang Müllers mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gab, will der Vorstand nicht gewusst haben. „Seit der Vorstandswahl am 7.9.2021 liegen keine schriftlichen Beschwerden vor“, heißt es auf Nachfrage. Und in der Zeit davor? Eine Ex-Mitarbeiterin versichert, im Sommer 2021 in einem Brief an den LAG-Vorstand um Hilfe gebeten zu haben. Die sei ausgeblieben, woraufhin die Frau resigniert kündigte.

Ex-LAG-Präsident Armin König kennt die Vorwürfe und nennt den „respektlosen Umgang mit Mitarbeitern“ neben den strukturellen Problemen der Organisation als Gründe für seinen Rücktritt im Juni 2022. Der Illinger Bürgermeister hatte die Präsidentschaft von Hans Joachim Müller im September 2021 übernommen – und sich dann mit dem Ehrenpräsidenten überworfen, dem er vorwarf, weiter im Hintergrund die Strippen zu ziehen bei der LAG. Müller wiederum hatte Königs Kandidatur für die neue Partei „Bunt saar“ bei der Landtagswahl scharf verurteilt (wir berichteten). Seit Königs Rücktritt ist die Präsidentschaft der LAG Pro Ehrenamt verwaist, deren Ruf geschädigt.

Was sagt der LAG-Vorstand zur Frage, welche Funktion Müller speziell im House of Resources gehabt habe? „Keine.“ Emine Isgören widerspricht: „Wir haben erst vor ein paar Wochen die Passwörter für den Internet-Auftritt bekommen.“ Auch davon will der Vorstand nichts gewusst haben. Die gekündigte Isgören selbst hatte im Sommer wegen ungeklärter Abrechnungsfragen beim Träger, dem Bamf, Alarm geschlagen. Das kam daraufhin im August mit zwei Mitarbeitern zur Prüfung des HoR nach Saarbrücken. „Der Vorstand wollte, dass ich projektbezogene Gelder sachfremd einsetze“, berichtet sie. Zum Beispiel sollte das HoR die Räume der LAG Pro Ehrenamt in der Nauwieser Straße anmieten. „Die sind aber völlig ungeeignet für unsere Projekte“, sagt Isgören. „Ich habe mich geweigert, dafür die Kosten und damit die Verantwortung zu übernehmen.“ Daraufhin habe die LAG beschlossen, der neuen Geschäftsstellen-Leiterin die Buchhaltung des HoR und damit leichteren Zugriff auf die Fördermittel zu übertragen. Und die unbequeme HoR-Projektleiterin so zu umgehen. Diese und weitere Ungereimtheiten seien beim Bamf-Besuch auf den Tisch gekommen, erzählt Isgören. Die LAG Pro Ehrenamt geriet als Trägerin unter Druck. Zieht sie deshalb die Konsequenzen?

Jedenfalls läuft es alles andere als rund bei dem Verein. Man befinde sich in einem „Umstrukturierungsprozess“, teilt der LAG-Vorstand mit. Auf einen langen Fragenkatalog unserer Zeitung zu den Vorwürfen gegenüber Müller, aber auch zur Organisation und Finanzierung der Projekte des Vereins antwortet er entweder knapp, unvollständig – oder gar nicht.

Vorstand beantwortet Fragen nur unvollständig

So bleibt offen, ob die LAG Pro Ehrenamt eine Wirtschaftsprüfung (wie vom Ex-Präsidenten König gefordert) veranlassen wird oder über ein hauptamtliche Geschäftsführung berät, die die nicht unerheblichen Fördermittel verwaltet. Wie hoch sie insgesamt sind, auch diese Antwort blieb man schuldig. Warum man – wie auf der veralteten Internetseite nachzulesen – weiterhin drei Geschäftsstellen unterhalte, wollte unsere Zeitung wissen. Es gebe nur eine, so die Antwort. Was denn nun?

Armin König warnte in seinem Rücktrittschreiben vor „auffällig hoher Fluktuation“, die die Kontinuität der Arbeit in den Projekten gefährden. So sehen das auch die anonymen Ex-Mitarbeiter und Emine Isgören, die zuvor schon im Netzwerk „Ankommen“ für die LAG Pro Ehrenamt tätig war und die Organisation gut kennt. Auch dieses Projekt liegt zurzeit auf Eis. Dass die Leitung des Mehrgenerationenhauses, ebenfalls ein Leuchtturmprojekt der LAG, im Mai 2022 gewechselt hat, ist der LAG Pro Ehrenamt keine Mitteilung wert. Auch nicht, dass der erste Vorsitzende des Vereins, Wolfgang Höfner, sowie zwei Beisitzer zurückgetreten sind. Man erfährt das alles nur auf Nachfrage. Die Kommunikation läuft über die Schatzmeisterin Gabriele Gandner. Der zweite Vorsitzende, Thomas Trenz, äußert sich gar nicht. Und – ganz gegen alte Gewohnheiten – auch nicht Ehrenpräsident Hans Joachim Müller, um den es auch persönlich geht.