Glasfaseranschluss in Kleinblittersdorf : Ärger wegen „Drückerkolonnen“ der Deutschen Glasfaser

Mit einem solchen Infomobil fuhr die Deutsche Glasfaser GmbH durch die Dörfer an der oberen Saar. Doch die aggressive Werbung an den Haustüren schockte manchen Bewohner. Foto: Heiko Lehmann

Kleinblittersdorf In Kleinblittersdorf sorgt das offensive Vorgehen der Deutschen Glasfaser an den Haustüren für Ärger. Im Gemeinderat ist die Rede von „Drückerkolonnen“. Inzwischen ist aber klar, dass auch Haushalte in drei weiteren Ortsteilen angeschlossen werden.