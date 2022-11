Verträge mit Telekom und Deutscher Glasfaser unterzeichnet : Weitere Vorbereitungen für Breitbandausbau in Homburg

Homburg Die Verwaltung hat einen weiteren Vertrag mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser abgeschlossen. So soll ein stadtweites Angebot Wirklichkeit werden.

Die Deutsche Glasfaser will laut Information der Stadt Anfang 2023 mit der Beratung und der Nachfragebündelung in Beeden, Einöd, Schwarzenacker und Schwarzenbach starten. Konkret werde dies vom 6. Januar bis wohl 31. März 2023 erfolgen. Roland Kirsch, der zuständige Projektleiter, habe nach seinen Worten bereits mit dem Einöder Ortsvorsteher Karl Schuberth und den Ortsvertrauenspersonen Katrin Lauer (Beeden) und Volker Motsch (Schwarzenbach) Kontakt aufgenommen. So seien auch schon Infoveranstaltungen der Deutsche Glasfaser am 17. Januar 2023 im protestantischen Gemeindezentrum Am Asenbühl 4 in Einöd und am 18. Januar 2023 im Sälchen der protestantischen Friedenskirche in der Remigiusstraße 33 in Beeden vereinbart worden. Beide Veranstaltungen sollen um 19 Uhr beginnen. Auch über einen Servicepunkt, der ab Mitte Januar in Einöd eingerichtet werden soll, habe Kirsch mit Schuberth bereits gesprochen. So sollen voraussichtlich einmal pro Woche im Bürgerhaus in der Hauptstraße 84 in Einöd Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Glasfaser-Ausbau zur Verfügung stehen.