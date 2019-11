Püttlingen/Sulzbach : Ausbildung bei Knappschaft zur Pflegefachkraft

Püttlingen/Sulzbach Das Knappschaftsklinikum Saar schafft neue Ausbildungsplätze in der Pflege. „Ergänzend zum bisherigen Turnus werden wir 2020 bereits im April mit den ersten Pflegekursen starten, zusätzlich zum traditionellen Ausbildungsbeginn im Oktober“, erklärt Anja Fried, Gesamtleiterin der Pflegeschulen in Püttlingen und Sulzbach: „Damit steigt die Zahl der Ausbildungsplätze in Püttlingen von 73 auf 95, in Sulzbach von 60 auf 78.“

Damit erhalten künftige Pflegeprofis aber nicht nur neue Ausbildungs- und Arbeitsplätze, sondern auch eine neue Berufsbezeichnung: Am 1. April startet erstmals die generalistische Ausbildung zum Pflegefachmann und zur Pflegefachfrau. Sie ersetzt die bisherige Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger.

So sieht es das Pflegeberufegesetz der Bundesregierung vor. Für die Azubis heißt das: Nach ihrem Examen können die frisch gebackenen Pflegefachleute nicht nur in der Gesundheits- und Krankenpflege arbeiten (wie bisher), sondern auf Wunsch auch in der Kinderkranken- und Altenpflege. Die Ausbildungsdauer von drei Jahren bleibt dabei bestehen.