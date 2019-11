Staatsanwaltschaft Saarbrücken : Anklage gegen Rotlicht-Abzocker

Saarbrücken Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat Anklage gegen einen Mitarbeiter des Regionalverbandes Saarbrücken wegen Bestechlichkeit in elf Fällen erhoben. Ebenfalls angeklagt wurde ein Bekannter des Mannes wegen Bestechung in elf Fällen, unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in 26 Fällen sowie wegen eines Verstoßes gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz.

