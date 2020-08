Da biegen sich alle balken : 20 000 ist die neue Million

Uiuiui – da hab’ ich aber mein Fett weg gekriegt! Ich hatte mich darüber lustig gemacht, dass die Veranstalter der „Corona-Demo“ in Berlin am 1. August von über einer Million Teilnehmer gesprochen hatten (die Polizei von etwa 20 000). Darauf bekam ich ein harsches Schreiben, natürlich seien es über eine Million gewesen und dass man sich nur noch „im Internet“, nicht bei den „Mainstream-Medien“ informieren könne.

Zerknirscht habe ich die Luftaufnahmen studiert und kam auf ... 20 000, vielleicht Zwei-, Dreitausend mehr. Internetseiten wie Tagesschau.de oder Faktenfuchs drücken es zwar freundlicher aus, aber einfach gesagt: Beim Verbreiten der „Eine Million Teilnehmer“-These auf Facebook & Co. wurde gelogen, dass sich die Balken biegen. Wer das leugnet und mir antworten möchte, dem gebe ich hier etwas Hilfestellung (einfach ankreuzen, auch Mehrfachnennungen möglich): A) „Lügenpresse!“; B) „Gekaufter Mainstream-Journalist!“ (es gibt 45 000 festangestellte „Mainstream“-Journalisten in Deutschland, ich bin wohl bei der Bestechung übersehen worden und warte noch immer auf Frau Merkels Angebot); C) Attila Hildmann ist aber anderer Meinung; D) Fakten? Was ist das?