Nach Obduktion der Leiche : 76-jähriger Mann stürzte wohl in den Saarbach

Brebach-Fechingen Bei der am Mittwoch im Saarbach bei Brebach gefundenen Leiche gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Das habe die Obduktion ergeben, teilte die Polizei auf SZ-Anfrage mit. Der Mann habe in dem Bach in der Nähe seines Grundstücks offenbar an einer Pumpe gearbeitet und ist dabei ins Wasser gestürzt und dort dann zu Tode gekommen.

Von Moritz Scheidel