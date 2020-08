Jugendwettbewerb der VR-Bank Südwestpfalz : Schüler zeigen, was Glück für sie bedeutet

Schüler zeigen, was Glück für sie bedeutet

Lea Lutz vom Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium hat mit ihrem Bild mit dem Titel „Entspannen im Rasen“ in ihrer Altergruppe beim 50. Internationalen Jugendwettbewerb „jugend creativ“ der VR-Bank Südwestpfalz gewonnen. Foto: VR-Bank Südwestpfalz

Zweibrücken 50. Internationaler Jugendwettbewerb „jugend creativ“ der VR-Bank Südwestpfalz.

(red) Glück ist allgegenwärtig und zeigt sich in ganz unterschiedlichen Facetten. Während für die einen Frieden, Freiheit, Gesundheit oder der Zusammenhalt der Familie Glück bedeuten, sind es bei anderen materielle Dinge und Geld, die glücklich machen. Wieder andere suchen das Glück im Alltäglichen. So können beispielsweise auch kleine Dinge wie ein Lächeln oder die Hilfsbereitschaft einer fremden Person zum Glücksgefühl beitragen.

Was Glück für Kinder und Jugendliche bedeutet, zeigen die Teilnehmer des 50. Internationalen Jugendwettbewerb „jugend creativ“ der VR-Bank Südwestpfalz in sieben europäischen Ländern eindrucksvoll in ihren Bildern. Die Teilnehmer aus der Südwestpfalz gehören dazu und sind Teil davon. Sie haben den Satz „Glück ist ...“, der diesjähriges Wettbewerbsthema war, vervollständigt und ihre persönlichen Glückmomente dargestellt. Mit ihren kreativen und teilweise ergreifenden Beiträgen haben sie die Jubiläumsrunde des Jugendwettbewerbs zu etwas ganz Besonderem gemacht.