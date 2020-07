Kostenpflichtiger Inhalt: Trotz Corona : Die 16. Saarwellinger Jazzwerkstatt findet statt

Geballte Jazz-Kompetenz: Auch in diesem Jahr sind (von links) Gilad Atzmon, Tony Lakatos und Johannes Müller bei der internationalen Jazzwerkstatt in Saarwellingen wieder mit von der Partie. Foto: lx/Gemeinde Saarwellingen

Saarwellingen Trotz Corona findet auch in diesem August die Internationale Jazzwerkstatt in Saarwellingen statt, wenn auch in etwas abgespeckter Form, was vor allem die öffentlichen Konzerte betrifft.