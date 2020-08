Unfall : Mit Alkohol und Drogen im Blut gegen Auto

Foto: dpa/Friso Gentsch

Riegelsberg Ein 41-jähriger Motorrollerfahrer aus Lebach sorgte gegen 23.15 Uhr am Freitag für einen Unfall in der Saarbrücker Straße in Riegelsberg. Wie die Polizei berichtet, fuhr er mit seinem Roller gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto und stürzte.