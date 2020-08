Lebensqualität in Saarbrücken : Bürger tun was für ein schöneres Malstatt

Malstatt Malstatter wollen mehr Lebensqualität in ihren Stadtteil bringen. Dafür engagieren sie sich in der Kampagne „Molschd wählt“.

Dieses Gelände und seine Erneuerung boten beim zweiten Rundgang am vergangenen Mittwoch einiges an Gesprächsstoff. „Auf dem Spielplatz standen kaum noch Geräte. Wir sind sehr froh, dass die Stadt dort neue für die Kinder installiert hat und das Anliegen so positiv von der Politik aufgenommen wurde“, sagt Eleonore Grahn, die mit vielen anderen Malstattern in der Initiative aktiv ist.