Kostenpflichtiger Inhalt: Nils Cuccu schießt in einer Halbzeit drei Tore : Viertelfinale: Auersmacher schlägt Neunkirchen 8:2

Das war deutlich: Auersmacher machte im Fußball-Saarlandpokal-Viertelfinale ein 8:2-Fass gegen Neunkirchen auf. Foto: Heiko Lehmann

Auersmacher Was für ein Saarlandpokal-Viertelfinale in Auersmacher. Der SV Auersmacher hat den Saarlandliga-Konkurrenten Borussia Neunkirchen am vergangenen Samstag mit 8:2 förmlich vom Kunstrasen gefegt und ist mit einer bärenstarken Leistung ins Halbfinale eingezogen.