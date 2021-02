Noch im Februar : Nanogate verkauft Tochter Kierspe GmbH

Göttelborn/Neunkirchen Mit dem Geld sollen Gläubiger des Göttelborner Unternehmens bedient werden.

Der in Eigenverwaltung insolvente Göttelborner Oberflächenveredler Nanogate SE veräußert seine Tochtergesellschaft Nanogate Kierspe GmbH an die die Goletz GmbH. Wie das Unternehmen mitteilt, werden dabei „wesentliche Vermögensgegenstände an die Goletz GmbH übertragen“. Der Verkauf soll noch in diesem Monat abgeschlossen werden. Zur Kaufsumme machte das Unternehmen keine Angaben.