Oberverwaltungsgericht des Saarlandes : Jetzt klagt auch Media Markt auf Öffnung vor dem OVG Saarlouis

"Willkommen in ihrem Media Markt" steht in einem Geschäft der Handelskette. Foto: dpa/Armin Weigel

Update Saarbrücken Nach Möbel Martin hat nun auch der Elektronikkonzern Klage gegen die Zwangsschließung in der Corona-Pandemie eingereicht.

Auch der Elektronikhändler Media Markt wehrt sich nun mit einem Eilantrag gegen die Zwangsschließung seiner Filialen im Saarland. Das teilte das OVG Saarlouis am Freitag mit. Media Markt „verweist dabei unter anderem auf umfangreiche Hygienevorkehrungen in ihren Einzelhandelsgeschäften“, so das Oberlandesgericht des Saarlandes.