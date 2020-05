Corona-Krise : Nanogate will Tilgung von Krediten aussetzen

Göttelborn Der Göttelborner Oberflächenveredler Nanogate will in der Corona-Krise finanzielle Engpässe nicht durch weitere Kredite kompensieren. Laut eigenen Angaben will Nanogate stattdessen die Tilgung bestehender Bankdarlehen aussetzen.