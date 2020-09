Geschäft soll unverändert weiterlaufen : Insolvenzverfahren für Nanogate eröffnet

Göttelborn Das Amtsgericht Saarbrücken hat am 1. September das Insolvenzverfahren für den Göttelborner Oberflächenveredler Nanogate eröffnet. Damit können Gläubiger nun ihre Forderungen anmelden.

Die erste Gläubigerversammlung soll am 4. November in Sulzbach stattfinden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der Geschäftsbetrieb laufe unverändert weiter. Der Vorstand strebe weiterhin eine Sanierung des Konzerns an. Dabei sollen möglichst viele Arbeitsplätze erhalten bleiben.