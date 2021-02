Vorbild Rheinland-Pfalz : Saarland plant weitreichende Lockerungen ab Montag

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Saarbrücken Neben Friseuren soll der Lockdown auch für Blumenläden, Gärtnereien und Gartencenter enden. Gleiches gilt für Fahr- und Musikschulen. Auch Einzelhändler dürfen unter Auflagen wieder Kunden empfangen.

Nachdem sich die rheinland-pfälzische Landesregierung am Dienstag auf Lockerungen bereits ab dem 1. März für Handel und Dienstleister verständigt hat, will das Saarland nachziehen. Entsprechende Änderungen, die sich am Nachbarn orientieren, sollen in die neue Corona-Verordnung eingearbeitet werden, die heute vom saarländischen Ministerrat verabschiedet wird und dann ab Montag gilt.

Intern scheint dazu eine parteiübergreifende Einigkeit zu herrschen. Saar-Wirtschaftministerin Anke Rehlinger (SPD) hatte am Dienstag ein Öffnungsszenario ähnlich wie in Rheinland-Pfalz ins Spiel gebracht. Demnach sollen ab Montag nicht nur Friseure, sondern auch Blumenläden, Gärtnereien und Gartencenter wieder öffnen dürfen, ebenso Fahr- und Musikschulen. Einzelhändler dürfen nach vorheriger Terminvergabe zudem Kunden einzeln oder mit Angehörigen des eigenen Haus­standes in ihre Räume lassen, um beispielsweise Kleidung anzuprobieren.

„Es besteht der deutliche Wunsch nach einer Öffnungsperspektive. Wichtig ist auch uns dabei, dass das Saarland und Rheinland-Pfalz sich eng untereinander abstimmen, wie und wann geöffnet werden kann“, betont Sarah Gillen (CDU), Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Landtag. Sonst drohe ein „Shopping-Tourismus“ wie während des ersten Lockdowns, als etwa viele Saarländer zum Einkaufen ins grenznahe Fashion Outlet Center nach Zweibrücken gefahren sind. Langfristig dürfe man nicht immer „auf die Inzidenzen schielen, wenn hier Existenzen verloren gehen“, sagt Gillen.

Sarah Gillen (CDU), Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im saarländischen Landtag Foto: Sarah Gillen