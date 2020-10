SZ-Telefonaktion : Fördermittel für energetische Gebäudesanierung

Saarbrücken Wer sein Zuhause erneuern will, kann dafür Hilfen beantragen – bevor die Renovierungsarbeiten beginnen.

STEFFEN Gefördert werden Maßnahmen, die signifikant dazu beitragen, das energetische Niveau eines Altbaus zu verbessern wie zum Beispiel die Dämmung von Außenwänden, Dachflächen, Geschossdecken oder Kellerdecken oder der Austausch alter Heizungen gegen energieeffiziente Anlagen. An die energetische Sanierung werden Mindestanforderungen gestellt, die weit über die Vorgaben der Energieeinsparverordnung hinausgehen. So fördert die KfW etwa Einzelmaßnahmen wie die Wärmedämmung von Außenwänden in Form eines Wärmedämmverbundsystems mit einem Investitionszuschuss in Höhe von 20 Prozent. Kostet die Sanierung zum Beispiel 25 000 Euro kann der Zuschuss bis zu 5000 Euro betragen.