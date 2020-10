Entscheidung gefallen : Cispa-Campus kommt nach St. Ingbert

Saarbrücken Der saarländische Ministerrat gibt grünes Licht: Am Standort „Alte Schmelz“ in St. Ingbert soll der Cispa-Innovation Campus entstehen.

Die Entscheidung ist gefallen: Der saarländische Ministerrat hat am Dienstag, 6. Oktober, grünes Licht für die Erschließung und Entwicklung des Standortes „Alte Schmelz“ in St. Ingbert für den geplanten Cispa-Innovation Campus gegeben. Das teilte das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr in einer Pressemitteilung mit. Auf dem Gelände soll Raum für Ausgründungen und Ansiedlung von Betrieben im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie, der Informationssicherheit und der künstlichen Intelligenz entstehen.