Investitionszuschuss : Neunkirchen investiert in den Sport

Neunkirchen Die Kreisstadt verteilt 102 000 Euro an Zuschüssen für lokale Sportstätten.

Gerade in Coronazeiten hat sich einmal mehr gezeigt, wie wertvoll Sport für die Menschen ist, denn Bewegung ist ein wesentlicher Beitrag zur Gesundheit der Menschen. Daher investiert die Kreisstadt Neunkirchen insgesamt 102 000 Euro in Sportstätten – und zwar jeweils 50 000 Euro in vereinseigene Sportstätten und 50 000 Euro in energetische Maßnahmen. Die restlichen 2000 Euro sind nicht abgerufene Investitionszuschüsse aus dem Vorjahr.

„Der Stadt ist es wichtig, dass die Sportvereine ihr gutes Angebot für die Bürgerinnen und Bürger weiter aufrechterhalten können und unterstützt sie daher nach Kräften auch finanziell. Damit Vereine, die auf eigenen Sportanlagen trainieren, nicht gegenüber den Vereinen, die städtische Einrichtungen nutzen können, benachteiligt werden, gewähren wir Investitionszuschüsse für Bau- und Sanierungsmaßnahmen an deren eigene Anlagen,“ erklärt Oberbürgermeister Jörg Aumann. In diesem Jahr konnten so 16 Vereine auf Antrag unterstützt werden, die entsprechenden Beschlüsse wurden in der Sportausschuss-Sitzung am 20. August dieses Jahres gefasst. „Sport genießt bei uns einen hohen Stellenwert, deshalb stellen wir auch in Zeiten knapper Kassen hierfür Gelder bereit“, ergänzt Bürgermeisterin Lisa Hensler bei der symbolischen Scheckübergabe.