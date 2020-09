Fördersätze werden erhöht : „In jeder Gemeinde soll sozialer Wohnungsbau möglich sein“

Saarbrücken 1875 geförderte Mietwohnungen seit 2015, 1506 Wohnungen im Rahmen des Flüchtlingswohnraumprogramms seit 2015, und voraussichtlich 369 Mietwohnungen in der sozialen Wohnraumförderung für 33 Millionen Euro bis Ende 2020. Hinzu kommen 571 Wohnungen als Sozialwohnungen in wohnungsrechtlicher Bindung, die nach Ablauf der Belegsbindung soziale Mietpreise aufweisen würden, und circa 17 000 Euro Wohnungen im Bereich des bezahlbaren Wohnraums im Bestand kommunaler Wohnungsunternehmen.

Diese Zwischenbilanz zur sozialen Wohnraumförderung zog Klaus Bouillon, CDU-Minister für Bauen, Inneres und Sport, am Dienstag in der Landespressekonferenz. „Erstmals seit Jahren haben wir wieder eine nennenswerte Zahl an Neubauten im Mietwohnungsbau“, sagte er. Anstoß sei die Anhebung der Fördersätze im Rahmen des Aktionsprogramms Wohnraumförderung 2018 – darunter auch das Sonderprogramm „Ein Zuhause für junge Familien“, das Zuschüsse von bis zu 38 000 Euro pro Familie vorsieht. „Wir haben den sozialen Wohnungsbau von null auf hundert revolutioniert“, lobte Bouillon seine Arbeit und die seines Teams. Vor der Anhebung der Einkommensgrenzen von 38 000 Euro auf bis über 70 000 Euro sei der Kreis derjenigen, die in den Genuss der Fördermittel kamen, sehr klein gewesen. Inzwischen habe man den Kreis der berechtigen Personen wesentlich erweitert – um mehrere zehntausende Haushalte. Auch die Anhebung der Darlehensbeiträge bei Neubauten pro Quadratmeter – von 1000 auf 1750 Euro – wirke positiv.