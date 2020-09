Nach Kreditkartenaffäre : Disziplinarverfahren gegen Landtagsdirektor Zeyer eingestellt

Saarbrücken Landtagspräsident Stephan Toscani (CDU) hat ein Disziplinarverfahren gegen Parlamentsdirektor Christof Zeyer (CDU) eingestellt.

Die Saarbrücker Staatsanwaltschaft hatte 2019 wegen eines Untreueverdachts gegen Zeyer ermittelt. Dabei ging es um eine Kreditkarte des saarländischen Landtages, die der hohe Beamte bei einer Reise nach München „missbräuchlich“ gebraucht haben sollte. Mit der Karte waren ein Restaurantbesuch und eine Rechnung in der „Night Club Bar“ des Hotels Bayerischer Hof beglichen worden. In der Folge leitete das Parlament im August vergangenen Jahres ein Disziplinarverfahren gegen Zeyer ein – „auch auf dessen eigenen Antrag“, wie eine Sprecherin am Montag betonte.