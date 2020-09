Fraktionen für Rassismus-Studie : Saar-Polizei soll unter Rassismus-Lupe

Saarbrücken Braucht es eine Studie zu Rechtsextremismus in der Polizei im Saarland? SPD, CDU und Linke im Saar-Landtag sind dafür – allerdings wird diskutiert, wer und was genau untersucht werden sollte.

Rechtsextreme Netzwerke in der Polizei beschäftigen auch die Fraktionen im Saar-Landtag. Im Zuge der vergangene Woche bekannt gewordenen Vorfälle in Polizeibehörden Nordrhein-Westfalens, Hessens und zuletzt auch in Mecklenburg-Vorpommern (wir berichteten) haben sich alle Fraktionen im Saar-Landtag außer der AfD für eine wissenschaftliche Studie zu möglichen rechtsextremen Tendenzen in der Polizei ausgesprochen. Uneinig waren sich SPD, CDU und Linke bei der Landespressekonferenz am Montag in Saarbrücken aber, was den Fokus einer solchen Studie betrifft. Ulrich Commercon, Fraktionschef der SPD, sprach sich für eine große Studie aus, die bundesweit alle 16 Länder, deren Polizeistrukturen und Verwaltungen untersucht. Er lobte Innenminister Klaus Boullion (CDU) ausdrücklich für dessen Offenheit in dieser Frage, in der Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) weiter blockiert. Er hatte in der „Bild am Sonntag“ bekräftigt, eine Studie, die sich ausschließlich mit dem Vorwurf eines strukturellen Rassismus innerhalb der Polizei beschäftigt, werde es mit ihm nicht geben. Daher diskutieren SPD-geführte Bundesländer einen Alleingang. Bouillon hatte zuvor erklärt, er könne sich ein solches Gutachten vorstellen, auch wenn in der Saar-Polizei mit ihren 2500 Beamten bisher noch kein Fall dieser Art bekannt geworden sei.