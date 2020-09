Aus Gewinn-Sparklosen : 12 000 Euro für digitales Lernen an Schulen

Über eine Finanzspritze konnte sich unter anderem auch die Gemeinschafschule Kirkel in Limbach freuen. Gedacht ist das Geld dafür, das digitale Lernen zu verbessern. Foto: Hannah Wachs/VRB Saarpfalz

Homburg/Saarpfalz-Kreis Die Corona-Pandemie hat seit mehreren Monaten die ganze Welt im Griff. Alle Bereiche des privaten, wirtschaftlichen und sozialen Lebens sind von der Pandemie immer noch stark beeinträchtigt. In dieser Zeit wurde noch deutlicher, dass gerade in Schulen ein sehr hoher Bedarf an finanzieller und technischer Unterstützung bei dem Thema Digitalisierung vonnöten ist.

Nicht nur die technische Ausstattung in den Familien, sondern auch die der Schulen sei an vielen Stellen ausbaufähig. Dies sei gerade in den letzten Wochen deutlich geworden, als das Thema „Homeschooling“ an Bedeutung gewonnen hatte, hieß es in einer Pressemitteilung der VRB Saarpfalz.

Sie will nun zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur der weiterführenden Schulen im Saarpfalz-Kreis beitragen und hat daher je 1000 Euro für einen entsprechenden Ausbau gespendet. Insgesamt konnten sich zwölf Schulen über einen Gesamtbetrag von 12 000 Euro freuen.

Ob mit diesem Betrag Soft- oder Hardware angeschafft wird oder sonstige digitale Projekte umgesetzt werden, könne jede Schule selbst entscheiden. Erwirtschaftet wurden die Spenden durch den Verkauf von Gewinn-Sparlosen des Sparvereins Saarland durch die Geschäftsstellen der Bank. Die Besonderheit des Gewinnsparens besteht darin, dass 25 Prozent des Spieleinsatzes beim Kauf der Gewinn-Sparlose für soziale und karitative Zwecke aufgewendet werden.

Auch das Johanneum gehörte zu den Schulen, die einen Scheck erhielten. Foto: Hannah Wachs/VRB Saarpfalz Foto: Hannah Wachs/VRB Saarpfalz