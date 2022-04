SunExpress : Saarbrücker Flughafen bietet bald einen zusätzlichen Flug für eines der beliebtesten Reiseziele der Saarländer an

Saarbrücker Flughafen bietet bald einen zusätzlichen Flug für eines der beliebtesten Reiseziele der Saarländer an

Saarbrücken Der Sommerflugplan des Saarbrücker Flugplans erweitert sich. Nachdem bereits zwei komplett neue Ziele für diesen Sommer angekündigt worden sind, werden nun auch die Flüge zu einem der beliebtesten Ziele am Flughafen in Ensheim ergänzt.

Gute Neuigkeiten für den Flughafen in Saarbrücken-Ensheim: Ab Juli bis zum Ende des Sommerflugplanes wird es vom Saarland aus einen zusätzlichen wöchentlichen Flug in die türkische Riviera nach Antalya geben. Die Flüge der Airline SunExpress zählen zu den beliebtesten Strecken, teilte ein Sprecher des Flughafens am Freitag mit. Die Auslastung entwickele sich aktuell sehr positiv. Der zusätzliche Flug wird donnerstags stattfinden und ab dem 7. Juli angeboten.