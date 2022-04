Nach Ende der Kurzarbeit : Ford-Mitarbeiter kehren ans Fließband zurück – aber die Maschinen laufen in Saarlouis dennoch nicht an

Ford-Mitarbeiter kehren ans Fließband zurück – aber die Maschinen laufen in Saarlouis dennoch nicht an

Ford-Mitarbeiter kehren an den Arbeitsplatz zurück. Aber Arbeit gibt es derzeit keine. Foto: BeckerBredel

Saarlouis Über Wochen zog sich die Kurzarbeit bei Autobauer Ford in Saarlouis hin. Jetzt ist offiziell Schluss, nachdem der Betriebsrat einen entsprechenden Antrag der Geschäftsleitung ablehnte. Doch die Maschinen stehen trotzdem still. Woran hängt es?

Immer wieder folgte eine Kurzarbeit auf die nächste. Immer wieder stellte die Geschäftsführung bei Ford in Saarlouis einen Antrag, um die Bänder stillstehen zu lassen. Und immer wieder übte der Betriebsrat den Schulterschluss mit den Chefs.

Das bedeutet für die Belegschaft: Rückkehr an die Werkbänke. Doch dort stehen die Maschinen weiterhin still. Auslöser dafür: Es fehlen nach wie vor wegen Lieferengpässen wichtige Einzelteile, um beispielsweise das Modell Focus fertigzustellen. Schon seit Monaten kommt es deshalb immer wieder zum Fabrikationsstopp.

Die Mitarbeiter am Saarlouiser Standort haben aber dennoch was zu tun. Nach Auskunft aus dem Unternehmen sollen sie in der Zwischenzeit unter anderem geschult werden, bis die Produktion wieder anläuft.