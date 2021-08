Wiederaufbau nach Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz : HWK-Saar ruft Handwerker zur Hilfe in Flutgebieten auf

Saarbrücken Handwerker aus dem Saarland können sich auf einer neuen Internetplattform registrieren.

Bernd Wegner, Präsident der Handwerkskammer des Saarlandes (HWK) appelliert an Handwerkerinnen und Handwerker aus dem Saarland, die Betroffenen der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz beim Wiederaufbau zu unterstützen: „Den Menschen, deren Existenzen buchstäblich vom Wasser davongetragen wurden, hilft es, zu wissen, dass sie auf unsere Unterstützung zählen können. Deshalb freue ich mich über jede Saarhandwerkerin und jeden Saarhandwerker, die in dieser akuten Notlage weiterhin Hilfe leisten, sei es in Form personeller Unterstützung, Sachspenden oder durch das Bereitstellen von Leihgaben wie Maschinen“.