Trotz Lieferengpässen : Ford-Produktion in Saarlouis soll wieder starten

Saarlouis/Köln Ab nächstem Montag kann die Produktion im Ford-Werk in Saarlouis wieder aufgenommen werden. Lieferprobleme bleiben für den US-Autobauer allerdings ein großes Problem.

Das Ford-Werk in Saarlouis bleibt von einem Produktionsstopp wegen Lieferengpässen vorerst verschont. Nach dem Werksurlaub werde die Herstellung des Focus am nächsten Montag in dem saarländischen Werk planmäßig wieder aufgenommen, sagte ein Ford-Sprecher am Dienstag in Köln. In der Domstadt hingegen ruht die Herstellung ab kommendem Montag nach nur einer Woche Produktion schon wieder - auch im Mai, Juni und Juli standen die Bänder dort still. Grund sind in Köln nun Halbleiter-Lieferengpässe für Türmodule beim Kleinwagen Fiesta. Hiervon ist die Focus-Produktion in Saarlouis nach den Worten des Firmensprechers nicht betroffen.

Große Probleme am Standort Köln

Die Belegschaft in Köln war erst am Montag nach ihrem einmonatigen Werksurlaub in die Produktionshallen zurückgekehrt, um die Montage von Fiesta-Kleinwagen wieder aufzunehmen. Doch die Produktion wird ein kurzes Intermezzo, denn zur Begrüßung fanden sie ein Schreiben zu den Lieferengpässen vor. Darin kündigte die Chefetage an, dass man mangels Türmodulen für die kommenden zwei Wochen (ab 17. August) Kurzarbeit beantragen werde. Möglicherweise wird es noch länger dauern, wie aus dem Schreiben hervorgeht. Denn auch die Versorgung mit Material in der Woche ab dem 6. September sei „noch ungewiss“, wie aus dem Schreiben hervorgeht.

Halbleiter-Lieferprobleme machen der ganzen Autobranche zu schaffen, auch andere Hersteller mussten ihre Produktion mangels Bauteilen zwischenzeitlich einstellen. Ford hat in Köln rund 15 000 Beschäftigte, davon 5000 in der Fiesta-Produktion. Der Rest ist in der Entwicklung, in der Verwaltung und in anderen Bereichen tätig - Köln dient dem US-Autokonzern als Deutschland- und Europazentrale.

(dpa)