Pandemiebekämpfung in Unternehmen : Firmen im Saarland fordern Abschaffung der Pflicht für Testangebote

Pandemiebekämpfung in Unternehmen

Update Saarbrücken Die kostenlosen Antigen-Schnelltests laufen im Oktober aus. Firmen im Saarland sollen die Tests trotzdem weiter finanzieren. Für den Saar-DGB kommt die ganze Diskussion zur Unzeit.

Am vergangenen Dienstag haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder auf neue Corona-Regeln geeinigt. Wie die Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände (VSU) am Donnerstag mitteilte, begrüßt sie die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz, bei der Corona-Strategie einen Schritt in Richtung der Normalisierung zu gehen. „Es ist richtig, dass öffentliche Testangebote auf Dauer nicht kostenlos sein können“, sagt VSU-Geschäftsführer Jens Colling und ergänzt: „Da mittlerweile jeder Bürger die Möglichkeit hat, sich gegen Corona impfen zu lassen, ist es ordnungspolitisch nicht mehr zu vertreten, die Allgemeinheit für kostenlose Tests zahlen zu lassen.“