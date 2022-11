Produktionsausfall : Ford-Werk Saarlouis konnte gesamte letzte Woche nicht produzieren

Saarlouis Produktionsausfälle beschäftigen das Ford-Werk in Saarlouis seit Monaten. In der vergangenen Woche konnte überhaupt nicht produziert werden. Der Betriebsrat in Saarlouis kritisiert erneut die Kommunikation bei Ford.

Die Verunsicherung innerhalb der Belegschaft bei Ford in Saarlouis ist groß – nicht nur was ihre Zukunft nach 2025 angeht, sondern auch die wöchentliche Produktion. So geht aus einem aktuellen Schreiben des Saarlouiser Ford-Betriebsrats an die Belegschaft hervor, dass es in der vergangenen Woche zu einem kompletten Produktionsausfall wegen fehlender Bauteile gekommen war. Die Zahl der Ausfalltage erhöhte sich laut Betriebsrat somit von ursprünglich vier auf acht Tage im November. Auch am Montag, 21. November, soll die Produktion stillstehen.

Änderungen der Ford-Produktionsplanung über Nacht möglich

Für Dezember waren bislang sechs Ausfalltage vorgesehen, doch an diesen soll nun doch der Focus produziert werden. Änderungen der Produktionsplanung seien jedoch „jederzeit über Nacht durch Ford möglich“, teilt der Saarlouiser Betriebsrat mit. „Dadurch, dass diese Produktionsplanungen also derart unsicher sind, wird es kaum möglich sein, jede Änderung zeitnah mitzuteilen“, heißt es in dem Schreiben.

Der Saarlouiser Ford-Betriebsrat habe in der Vergangenheit „immer so aktuell wie möglich“ informiert, auch wenn die Produktionsplanung „nicht Sache“ des Betriebsrats sei, sondern die des Unternehmens.

Saarlouis: Betriebsrat kritisiert Ford

Ford habe jedoch bisher „oft nur unzureichend“ in die Belegschaft kommuniziert. Künftig wolle der Betriebsrat von „Fall zu Fall“ entscheiden, ob er über die Produktionsplanungen von Ford informiert, sofern diese „keine direkten Auswirkungen“ auf die Beschäftigten hätten.