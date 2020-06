Repräsentativen Umfrage : Den meisten Saarländern ist ihr Job sehr wichtig

Arbeit bei ZF in Saarbrücken Foto: ZF

Saarbrücken Die Mehrheit hält ihre Arbeit für sinnvoll und will sie gut machen. Das zeigt eine Umfrage.

Die meisten Saarländer wollen ihre Arbeit besonders gut machen. Wenn sie das nicht können, stellt das eine hohe Belastung für sie dar. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage aus dem vergangenen Jahr hervor, deren Auswertung die Arbeitskammer am Donnerstag vorgestellt hat. Den Index Gute Arbeit Saar erhebt die Kammer alle drei Jahre in Anlehnung an den Index Gute Arbeit des Deutschen Gewerkschaftsbundes.