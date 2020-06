Geschäftslage an der Saar nahezu unverändert : Saar-Wirtschaft stabilisiert sich

Ein Mitarbeiter einer Maschinenbaufirma schneidet mit einem Trennschleifer. Die Branche leidet besonders unter den Folgen der Corona-Krise. Foto: dpa/Jan Woitas

Saarbrücken Die Unternehmen im Saarland blicken wieder etwas zuversichtlicher in die Zukunft. Manche Branchen leiden aber besonders stark.

Nach dem Corona-Schock im April hat sich die Stimmung in der Saar-Wirtschaft im Juni nicht weiter verschlechtert. Die Anzeichen verdichten sich, dass sich die Konjunktur stabilisiert. Dafür sprechen die Ergebnisse der aktuellen Umfrage der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes (IHK) unter 300 Unternehmen mit insgesamt rund 120 000 Mitarbeitern.

Ihre aktuelle Lage bewerten die Saar-Unternehmer demnach zwar nicht besser, aber auch nicht schlechter als im Monat zuvor. Dafür blicken sie etwas optimistischer in die Zukunft. Demnach liegt der Lage-Indikator, der die aktuelle Geschäftssituation abbildet mit einem Minus von 9,6 Zählern in etwa auf dem Niveau des Vormonats. Der Erwartungs-Index, der die Aussichten der Unternehmen für das kommende Halbjahr spiegelt, liegt zwar mit 9,1 Zählern noch immer im roten Bereich, er hat sich aber bereits zum zweiten Mal in Folge verbessert und erreicht erstmals einen Wert über dem Lage-Index.

Bundesweit hat sich die Stimmung der Unternehmen im Juni kräftig von ihrem drastischen Einbruch in der Corona-Krise erholt. Das Ifo-Geschäftsklima, das wichtigste Konjunkturbarometer in Deutschland, stieg im Vergleich zum Vormonat um 6,5 Punkte auf 86,2 Zähler, wie das Ifo-Wirtschaftsforschungsinstitut am Mittwoch mitteilte.

„Die Lockerungen der Corona-Beschränkungen und das Konjunkturpaket der Bundesregierung haben in den Unternehmen für ein erstes Aufatmen gesorgt. Das Schlimmste dürfte überstanden sein“, sagte Heino Klingen, IHK-Hauptgeschäftsführer. Er schätzt, dass ich das Minus beim Bruttoinlandsprodukt im Saarland über das Jahr gerechnet auf 15 Prozent belaufen wird. Der Rückgang wäre damit deutlich größer, als er für ganz Deutschland erwartet wird. So prognostizieren die sogenannten Wirtschaftsweisen für ganz Deutschland ein Minus der Wirtschaftsleistung von 6,5 Prozent.

Über alle Branchen ist der Umsatz der Saar-Industrie in den ersten vier Monaten dieses Jahres um 21,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückgegangen. In den Schlüsselbranchen der Saar-Wirtschaft – der Stahlindustrie, dem Fahrzeugbau und dem Maschinenbau – ist die Lage angesichts der weltweiten Nachfrageschwäche deutlich angespannt. Die Schwächephase dürfte in der zweiten Jahreshälfte weiter anhalten, signalisiert der Erwartungsindikator für das verarbeitende Gewerbe. Er hat sich zwar um 7,1 Punkte verbessert, liegt aber immer noch mit 13,7 Zählern deutlich im Minus. „Ohne funktionierende Absatzmärkte in Frankreich, Italien und Spanien kommt die Saar-Industrie nur schwer wieder auf die Beine“, sagte Klingen. „Es ist deshalb zu begrüßen, dass die Europäische Union einen Wiederaufbaufonds auflegen will.“ Das sei gut angelegtes Geld, sagte er.

„Die exportabhängige Wirtschaft unseres Landes reagiert sehr sensibel auf Störungen im Welthandel“, sagte auch Martin Schlechter, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Metall- und Elektroindustrie des Saarlandes (ME Saar). Er mahnte deshalb die Politik, „den lange überfälligen Bürokratieabbau voranzubringen“ und „mit weitgehender Flexibilisierung von Arbeitszeit und Befristung Beschäftigung zu sichern“.

Die saarländische Metall- und Elektroindustrie hat besonders mit der Pandemie zu kämpfen, wie eine Blitz-Umfrage des ME Saar unter 47 Unternehmen mit insgesamt 37 048 Beschäftigten zeigt. Demnach gibt es in neun von zehn Betrieben infolge der Krise Produktionseinschränkungen. Jeder zweite Betrieb gibt an, dass die Kapazität zu weniger als der Hälfte ausgelastet ist.

Konjunktur im Saarland Foto: SZ/Müller, Astrid