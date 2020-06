Mitgliederversammlung : Keine Entlastung für Vorstand des ADAC Saarland

Die Geschäftsstelle des ADAC Saarland e.V. in der Saarbrücker Untertürkheimer Straße. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Der 298000 Mitglieder zählende ADAC Saarland kommt vorerst nicht zur Ruhe. Bei der Mitgliederversammlung am Mittwochabend vertagte der Club-Vorstand seine Entlastung. Anlass ist eine sich anbahnende Finanzaffäre um die unter akuter Finanznot leidende Tochterfirma ADAC SFW GmbH.

Die Rallye Deutschland, ein Weltmeisterschaftslauf, hat die Gesellschaft tief in die roten Zahlen fahren lassen. Weil der Mutterverein zur Rettung des Unternehmens wiederholt in die eigene Tasche greifen musste, kam es – wie ausführlich berichtet - ADAC-intern zu einem schweren Hauskrach.

Der bisherige Finanzvorstand Volker Schillo und sein Vorstandskollege Ralph Leistenschneider traten bei der mit 118 Delegierten und wenigen Einzelmitgliedern nur schwach besuchten Versammlung in der Saarbrücker Saarlandhalle nicht mehr zur Wiederwahl an. Zum Nachfolger von Finanzvorstand Schillo wurde dessen Vorgänger Werner Hoffmann gewählt. Mit Martina Scheer, nun zuständig für Touristik, zog erstmals eine Frau in den Vorstand ein. Karl-Heinz Ganster übernimmt von Leistenschneider die Verantwortung für die Ortsclubs im Saarland.