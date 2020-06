Dallmayr Automaten-Service in Dillingen : Kaffeegenuss über die Grenzen hinweg

Marketingleiter Lukas Blügel (links) und Geschäftsführer Wolfgang Schwarzenberger genehmigen sich am Unternehmenssitz der Dallmayr Automaten-Service GmbH in Dillingen eine Tasse Kaffee. Foto: Iris Maria Maurer

Dillingen Von Dillingen aus steuern Wolfgang Schwarzenberger und sein Team der Dallmayr Automaten-Service GmbH das Frankreich-Geschäft.

In knapp einem Monat werden Einweg-Plastik-Becher an Kaffeeautomaten in Frankreich verboten. Für Wolfgang Schwarzenberger kein Problem. In seinem Lager in Dillingen stehen die Becher aus Karton für den französischen Markt schon längst neben den Plastikexemplaren, die in Deutschland noch eingesetzt werden. Der Geschäftsführer der Firma Dallmayr Automaten-Service GmbH zählt im Saarland große Unternehmen wie zum Beispiel ZF, Bosch und Villeroy&Boch zu seinen Kunden. Mit seinem 60-köpfigen Team versorgt er aber auch indirekt täglich Hunderte Menschen in Frankreich und in den Benelux-Ländern mit heißem Kaffee.

Allein in Frankreich sind es 13 000 Kaffeeautomaten, die von rund 370 Mitarbeitern in 23 Niederlassungen gewartet werden. „Egal, ob in der Werkhalle oder der Kantine: Je nachdem wie die Möglichkeit der Versorgung vor Ort aussieht, kann sich ein Automat bereits ab 30 Mitarbeitern lohnen“, rechnet Schwarzenberger vor. Die Automaten werden kostenlos hingestellt, die Firma finanziert sich über die Einnahmen, die mit den Getränken erzielt werden.

Angefangen hat die Geschichte von Dallmayr in Frankreich eher unspektakulär mit gerade mal sieben Automaten in Forbach. Seitdem ist das Unternehmen ständig gewachsen und hat sich zu den Großen der Branche etabliert. „Wir sind aktuell die Nummer fünf am französischen Markt der Automatenaufsteller“, sagt Schwarzenberger. Die Hälfte der Automaten sind mit Kaffee und Heißgetränken gefüllt, Dallmayr Automaten-Service vertreibt aber auch welche mit Kaltgetränken und Snacks. Auch hier spielen regionale Unterschiede eine Rolle. „Snacks sind nicht gleich Snacks. In Frankreich zum Beispiel kommen Salami-Rollen nicht gut an. In Lille an der belgischen Grenze freuen sich hingegen die Kunden besonders über eingepackte Waffeln für den kleinen Hunger zwischendurch“, erzählt der Geschäftsführer.

Das Wachstum der vergangenen Jahre war auch ein Grund für den Umzug von Saarbrücken nach Dillingen vor einem Jahr: Dallmayr Automaten-Service brauchte mehr Platz. Am neuen Firmensitz verfügt das Lager über eine Fläche von 1000 Quadratmeter. Dazu kommt eine 300 Quadratmeter große Werkstatt, in der die Automaten vor der Lieferung zum Kunden auf Vordermann gebracht werden.