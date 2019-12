Polizei : VW zerkratzt: Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei sucht nach Zeugen eines Vorfalls, der sich am vergangenen Wochenende in Bexbach ereignet hat. Im Zeitraum vom Samstag, 21. Dezember, 20.15 Uhr, bis Sonntag, 22. Dezember, 11.30 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Hauerstraße in Bexbach geparkter blauer VW Up mit Homburger Kreiskennzeichen beschädigt.

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte das Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand, wie die Polizei mitteilt.