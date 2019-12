In der Bexbacher Grubenstraße : Einbrecher stehlen Uhr und Schmuck

Einbrecher haben in Bexbach Schmuck gestohlen. Foto: dpa/Silas Stein

Bexbach Einbrecher haben vermutliche einen Schraubenzieher eingesetzt, um am Mittwoch, 4. Dezember, zwischen 6.15 und 15 Uhr in ein Haus in der Bexbacher Grubenstraße zu gelangen. Mit dem Werkzeug hebelten sie eine Terrassentür an der Rückseite des Gebäudes auf.

Im Inneren suchten sie dann nach Wertgegenständen und ließen schließlich eine hochwertige Damenarmbanduhr sowie weitere Schmuckstücke mitgehen. Im Anschluss verließen der oder die Täter das Anwesen so wie sie gekommen waren, teilte die Polizei weiter mit. Die Schadenshöhe liege bei mehreren tausend Euro.