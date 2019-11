Kriminalpolizei : Einbruch in ein Restaurant in Bexbach

Bexbach Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Einbrecher, der im Zeitraum von Montag, 23 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, in einen Gastronomiebetrieb am Aloys-Nessler-Platz in Bexbach eingestiegen ist.

Der Täter verschaffte sich nach Angaben der Polizei Zutritt zu dem Restaurant, nachdem er eine Seitentür mit Gewalt geöffnet hat. Im Innern durchsuchte er alle Räume im Erdgeschoss. Mitgehen ließ er elektronische Geräte und Bargeld im Gesamtwert von rund 4000 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.