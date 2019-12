Zeugen gesucht : Verfolgungsjagd mit Motorroller in Bexbach

Bexbach Für Aufregung sorgte am Dienstagabend in Bexbach ein Rollerfahrer. Gegen 20.20 Uhr wurde ein Streifenkommando der Polizeiinspektion Homburg auf das mit zwei Personen besetzte Zweirad aufmerksam, das die Kleinottweilerstraße in Fahrtrichtung der Bexbacher Innenstadt befuhr.

Der Motorroller war in Schlangenlinien unterwegs, weshalb der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Fahrer missachtete jedoch sämtliche Anhaltesignale und versuchte zu fliehen. Die hieraus resultierende Verfolgungsjagd führte von der Kleinottweilerstraße über die Straße „Am Sägewerk“, die Auguststraße, die Straße „Auf der Heide“ und die Hochwiesmühlstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, in Richtung der Hochstraße, wo der Sichtkontakt zu dem flüchteten Motorroller schließlich abriss.

Während der gesamten Verfolgung durch die Polizei war das Kleinkraftrad zu schnell unterwegs, der Fahrer führte waghalsige Abbiegevorgänge durch und zwang mehrfach Verkehrsteilnehmer zu Brems- und Ausweichmanövern, wie es weiter heißt.