Polizei : Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht

Am Montag, 25. November, kam es um 7.05 Uhr in der Kaiserstraße/ Einmündungsbereich Karlstraße in Homburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Hierbei befuhren zwei Fahrzeuge die Kaiserstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Im Einmündungsbereich zur Karlstraße bog ein bislang unbekannter Fahrzeugführer nach links in die Karlstraße ein, ohne hierbei die entgegenkommende Fahrzeugführerin, eine 62-jährige Frau aus Käshofen, durchfahren zu lassen. Es kommt zur Kollision. Anschließend flüchtet der Fahrer eines dunklen Fahrzeugs, vermutlich SUV.