Feuerwehr St. Ingbert : Weiter viele Einsätze für die Feuerwehr St. Ingbert

Der brennende Kamin in der Rote-Flur-Straße wird über die Drehleiter kontrolliert. Foto: Alexander Weber

St Ingbert Nach vielen Einsätzen vor und am vergangenen Wochenende (wir berichteten), mussten am Montag (21. Februar) erneut insgesamt sechs Einsätze durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte abgearbeitet werden.

Nach den drei Alarmen am Montagmorgen (wir berichteten), wurde die Feuerwehr St. Ingbert-Mitte gegen 19.15 Uhr von der Polizei zu einer Notfalltüröffnung in den Mühlwald angefordert. Die Einsatzkräfte erkundeten die Lage und konnten die Tür mit Spezialwerkzeug öffnen. Nach Einsatzende kehrten die sechs Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen jedoch nicht zum Gerätehaus zurück, sondern nahmen am wöchentlichen Übungsdienst teil.