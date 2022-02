Feuerwehreinsatz in Bierbach : Großer Feuerwehr-Einsatz bei Dachstuhlbrand in Bierbach

Von der Drehleiter aus bekämpfte die Feuerwehr den Dachstuhlbrand in der Pfalzstraße Bierbach. Foto: BeckerBredel

Bierbach Das Sturmtief „Antonia“ hat vermutlich in der Pfalzstraße in Bierbach an der Blies in der Nacht zum Montag ein Wohnhaus zerstört. Um 2.46 Uhr wurde die Feuerwehr wegen eines Wohnhausbrandes alarmiert und stieß bei der Ankunft auf einen lichterloh brennenden Dachstuhl.

