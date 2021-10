Testzentren in St. Ingbert : Testzentren stellen ihren Betrieb bald ein

St Ingbert Am Kirmessamstag und am Kirmessonntag testet das DRK aber noch im Ratskeller.

(red) Über den Zeitraum der Kirmes bietet das DRK eine Schnelltestmöglichkeit im Ratskeller am St. Ingberter Marktplatz an. Darauf hat die Stadtverwaltung am Freitagmorgen hingewiesen. Am Samstag, zwischen 9.30 und 13.30 Uhr, und am Sonntag, zwischen 14 und 17 Uhr, ist das Testzentrum in der Stadthalle geöffnet. Am Montag und Dienstag kann das Testzentrum auf dem Drahtwerk-Nord-Areal genutzt werden.