Besuch auf der Baustelle Die neue Grumbachtalbrücke entsteht – so laufen die Bauarbeiten auf der A6

Die alte, in die Jahre gekommene Grumbachtalbrücke ist komplett abgebrochen. Derzeit wird der Bauschutt recycelt und abgefahren. Die Brücke muss erneuert werden, da das alte Bauwerk starke Schäden vorwies. Die neue Grumbachtalbrücke ist in einem ersten, provisorischen Bauabschnitt bereits in Betrieb, die Pfeiler, die die Autobahn endgültig tragen werden, stellen den nächsten Bauabschnitt dar. Bloß, ihre Fundamente herzurichten ist mit großem Aufwand verbunden. Die Saarbrücker Zeitung war vor Ort.