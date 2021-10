Ortsrat Oberwürzbach : Die Pläne für den neuen Radweg bei Oberwürzbach

An dieser Stelle in Rittersmühle soll der Lückenschluss des Rad- und Gehweges in Richtung Niederwürzbach erfolgen. Foto: Cornelia Jung

Oberwürzbach Eine Lücke in der Verbindung St. Ingbert-Blieskastel sowie im Radwegenetz zwischen Hassel und Niederwürzbach soll geschlossen werden.

Radwege sind in St. Ingbert meist Stückwerk. So auch in Oberwürzbach, wo man sich schon lange eine zusammenhängende Verbindung nach Blieskastel und Hassel wünscht. Ein straßenbegleitender Radweg endet bisher in Rittersmühle. Die Planung und der Neu- sowie Ausbau des Radwegenetzes entlang von Landesstraßen liegen im Zuständigkeitsbereich des Landesbetriebes für Straßenbau (LfS). Dessen Planungen zum Neubau eines Rad- und Gehwegs entlang der L 235 haben begonnen, die notwendigen Voruntersuchungen sind abgeschlossen, und eine Vorzugsvariante wurde herausgearbeitet. Um diese vorzustellen, waren am vergangenen Mittwoch zwei Vertreter dieser Behörde zum Ortsratstermin ins Dorfgemeinschaftshaus gekommen.